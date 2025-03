Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Nachmittag stärker

Kursverlauf

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Hannover Rück-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 274,80 EUR nach oben.

Die Aktie legte um 15:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 274,80 EUR zu. Die Hannover Rück-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 278,00 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 274,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 59.715 Hannover Rück-Aktien.

Am 13.03.2025 markierte das Papier bei 280,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,04 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.08.2024 bei 208,90 EUR. Mit einem Kursverlust von 23,98 Prozent würde die Hannover Rück-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 9,77 EUR. Im Vorjahr hatte Hannover Rück 9,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Hannover Rück-Aktie wird bei 294,38 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Hannover Rück am 13.03.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,18 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,53 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Hannover Rück mit einem Umsatz von insgesamt 7,33 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,47 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 13,15 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Hannover Rück am 13.05.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 11.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Hannover Rück.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 21,14 EUR je Aktie belaufen.

