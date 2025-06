Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück gewinnt am Dienstagvormittag

Aktienentwicklung

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Hannover Rück legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,0 Prozent auf 272,40 EUR.

Die Hannover Rück-Aktie konnte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,0 Prozent auf 272,40 EUR. Bei 272,40 EUR markierte die Hannover Rück-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 272,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 4.262 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

Am 06.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 292,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 7,42 Prozent Plus fehlen der Hannover Rück-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 208,90 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 23,31 Prozent könnte die Hannover Rück-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Hannover Rück seine Aktionäre 2024 mit 9,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 12,50 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 299,88 EUR je Hannover Rück-Aktie an.

Am 13.05.2025 lud Hannover Rück zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,98 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 4,63 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 7,62 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Hannover Rück 7,22 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 12.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Hannover Rück veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Hannover Rück rechnen Experten am 12.08.2026.

Experten gehen davon aus, dass Hannover Rück im Jahr 2025 20,91 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

