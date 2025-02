Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück verteidigt Stellung am Dienstagnachmittag

Aktienkurs aktuell

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von Hannover Rück. Die Hannover Rück-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 248,50 EUR an der Tafel.

Werte in diesem Artikel

Die Hannover Rück-Aktie bewegte sich um 15:52 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 248,50 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Hannover Rück-Aktie bisher bei 249,20 EUR. Bei 246,90 EUR markierte die Hannover Rück-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 247,90 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 32.412 Hannover Rück-Aktien.

Am 16.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 265,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,88 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Hannover Rück-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 208,90 EUR. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Hannover Rück-Aktie liegt somit 18,96 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Hannover Rück-Aktionäre betrug im Jahr 2023 7,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 8,73 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 279,71 EUR an.

Hannover Rück gewährte am 11.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 5,50 EUR gegenüber 3,64 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,12 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7,39 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 6,71 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 13.03.2025 terminiert. Am 12.03.2026 wird Hannover Rück schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Hannover Rück einen Gewinn von 19,63 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

DAX 40-Wert Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hannover Rück-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Börse Frankfurt in Rot: So steht der LUS-DAX aktuell

DAX-Handel aktuell: DAX am Mittag schwächer