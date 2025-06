Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Dienstagmittag mit negativen Vorzeichen

Aktie im Fokus

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Hannover Rück-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Minus bei 268,00 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie verlor um 11:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 268,00 EUR. Die Hannover Rück-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 266,40 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 267,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 10.943 Hannover Rück-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 292,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.05.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Hannover Rück-Aktie mit einem Kursplus von 9,18 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.08.2024 bei 208,90 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Hannover Rück-Aktie derzeit noch 22,05 Prozent Luft nach unten.

Nach 9,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 12,17 EUR je Hannover Rück-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Hannover Rück-Aktie wird bei 299,88 EUR angegeben.

Hannover Rück gewährte am 13.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,98 EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,63 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Hannover Rück im vergangenen Quartal 7,62 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hannover Rück 7,22 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 12.08.2025 terminiert. Am 12.08.2026 wird Hannover Rück schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Hannover Rück im Jahr 2025 20,91 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

DAX 40-Papier Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Hannover Rück von vor 3 Jahren abgeworfen

Das verdienen DAX-Vorstandsvorsitzende im Vergleich zu ihren Mitarbeitern

DAX 40-Wert Hannover Rück-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Hannover Rück-Investment von vor einem Jahr verdient