Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Dienstagvormittag mit grünen Vorzeichen

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Hannover Rück. Zuletzt wies die Hannover Rück-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 275,30 EUR nach oben.

Im XETRA-Handel gewannen die Hannover Rück-Papiere um 09:06 Uhr 0,7 Prozent. Der Kurs der Hannover Rück-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 275,50 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 274,20 EUR. Der Tagesumsatz der Hannover Rück-Aktie belief sich zuletzt auf 1.185 Aktien.

Bei einem Wert von 280,40 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.03.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,85 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Hannover Rück-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.08.2024 bei 208,90 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 24,12 Prozent könnte die Hannover Rück-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 9,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 9,79 EUR je Hannover Rück-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 294,38 EUR für die Hannover Rück-Aktie.

Hannover Rück veröffentlichte am 13.03.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,18 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,53 EUR je Aktie erzielt worden. Hannover Rück hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,33 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6,47 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Hannover Rück-Bilanz für Q1 2025 wird am 13.05.2025 erwartet. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 11.05.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Hannover Rück im Jahr 2025 21,23 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

