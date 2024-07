Hannover Rück Aktie News: Anleger greifen bei Hannover Rück am Nachmittag zu

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Hannover Rück zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 228,90 EUR zu.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 228,90 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Hannover Rück-Aktie bei 229,60 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 227,70 EUR. Bisher wurden via XETRA 29.125 Hannover Rück-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 256,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.03.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Hannover Rück-Aktie 12,10 Prozent zulegen. Bei 188,70 EUR erreichte der Anteilsschein am 10.08.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Hannover Rück-Aktie derzeit noch 17,56 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 8,13 EUR. Im Vorjahr erhielten Hannover Rück-Aktionäre 7,20 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der Hannover Rück-Aktie wird bei 256,00 EUR angegeben.

Am 14.05.2024 lud Hannover Rück zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Es stand ein EPS von 4,63 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Hannover Rück noch ein Gewinn pro Aktie von 4,02 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Hannover Rück im vergangenen Quartal 7,22 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hannover Rück 7,01 Mrd. EUR umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.08.2024 erfolgen. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Hannover Rück-Anleger Experten zufolge am 12.08.2025 werfen.

In der Hannover Rück-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 18,67 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

