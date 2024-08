Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück büßt am Montagmittag ein

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Hannover Rück-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 253,30 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die Hannover Rück-Aktie notierte um 11:44 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 253,30 EUR. In der Spitze fiel die Hannover Rück-Aktie bis auf 251,80 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 252,70 EUR. Bisher wurden via XETRA 23.321 Hannover Rück-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 256,60 EUR markierte der Titel am 19.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,30 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Hannover Rück-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.09.2023 bei 193,90 EUR. Abschläge von 23,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 7,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 8,59 EUR je Hannover Rück-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 265,00 EUR an.

Hannover Rück veröffentlichte am 12.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 5,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,94 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hannover Rück in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,53 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,80 Mrd. EUR im Vergleich zu 6,15 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 11.11.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 10.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Hannover Rück.

Den erwarteten Gewinn je Hannover Rück-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 19,09 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

Börse Frankfurt in Grün: DAX klettert

LUS-DAX-Handel aktuell: So bewegt sich der LUS-DAX am Nachmittag

DAX 40-Papier Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Hannover Rück von vor 10 Jahren abgeworfen