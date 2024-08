Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Nachmittag fester

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Hannover Rück zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Hannover Rück-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 254,70 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die Hannover Rück-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 254,70 EUR nach oben. Die Hannover Rück-Aktie legte bis auf 254,70 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 252,70 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 42.127 Hannover Rück-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 256,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Hannover Rück-Aktie 0,75 Prozent zulegen. Bei 193,90 EUR fiel das Papier am 06.09.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 23,87 Prozent könnte die Hannover Rück-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Hannover Rück-Aktionäre betrug im Jahr 2023 7,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 8,59 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 265,00 EUR an.

Am 12.08.2024 äußerte sich Hannover Rück zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 5,00 EUR. Im letzten Jahr hatte Hannover Rück einen Gewinn von 3,94 EUR je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6,80 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,53 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Hannover Rück einen Umsatz von 6,15 Mrd. EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 11.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 10.11.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 19,09 EUR je Aktie in den Hannover Rück-Büchern.

