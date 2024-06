Hannover Rück Aktie News: Anleger greifen bei Hannover Rück am Mittag zu

Aktienkurs aktuell

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Hannover Rück. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 235,40 EUR zu.

Die Hannover Rück-Aktie konnte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 235,40 EUR. In der Spitze gewann die Hannover Rück-Aktie bis auf 235,80 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 235,60 EUR. Bisher wurden heute 6.674 Hannover Rück-Aktien gehandelt.

Am 19.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 256,60 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,01 Prozent hinzugewinnen. Bei 184,35 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.07.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 21,69 Prozent würde die Hannover Rück-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2023 7,20 EUR an Hannover Rück-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 8,06 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 245,33 EUR.

Hannover Rück gewährte am 14.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,63 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 4,02 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Hannover Rück 6,53 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,45 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Hannover Rück am 12.08.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 12.08.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Hannover Rück ein EPS in Höhe von 18,55 EUR in den Büchern stehen haben wird.

