Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Nachmittag in Rot

Die Aktionäre schickten das Papier von Hannover Rück nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 04:22 Uhr 0,3 Prozent auf 164,30 EUR. Der Kurs der Hannover Rück-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 162,40 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 164,35 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 46.774 Hannover Rück-Aktien.

Am 02.02.2022 markierte das Papier bei 181,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,58 Prozent über dem aktuellen Kurs der Hannover Rück-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 131,35 EUR. Dieser Wert wurde am 23.06.2022 erreicht. Abschläge von 25,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 174,39 EUR an.

Hannover Rück gewährte am 04.08.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Hannover Rück hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,19 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,02 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 20,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8.008,90 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6.655,30 EUR in den Büchern gestanden.

Hannover Rück wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 03.11.2022 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2023 rechnen Experten am 09.11.2023.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Hannover Rück-Aktie in Höhe von 11,43 EUR im Jahr 2022 aus.

