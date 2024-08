Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Vormittag im Aufwind

Kursentwicklung

Die Aktie von Hannover Rück zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 257,10 EUR zu.

Die Hannover Rück-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 257,10 EUR. Bei 257,40 EUR erreichte die Hannover Rück-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 256,20 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.162 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.08.2024 bei 257,40 EUR. Der aktuelle Kurs der Hannover Rück-Aktie ist somit 0,12 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 06.09.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 193,90 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Hannover Rück-Aktie mit einem Verlust von 24,58 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Hannover Rück-Aktionäre betrug im Jahr 2023 7,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 8,62 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Hannover Rück-Aktie wird bei 265,00 EUR angegeben.

Hannover Rück ließ sich am 12.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 5,00 EUR, nach 3,94 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6,80 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,15 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Hannover Rück am 11.11.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 10.11.2025.

Den erwarteten Gewinn je Hannover Rück-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 19,07 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

