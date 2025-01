Hannover Rück Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochnachmittag vermehrt von Hannover Rück

Notierung im Fokus

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 261,00 EUR.

Die Aktie notierte um 15:49 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 261,00 EUR. Die Hannover Rück-Aktie gab in der Spitze bis auf 259,50 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 261,80 EUR. Bisher wurden via XETRA 26.151 Hannover Rück-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.10.2024 bei 265,60 EUR. Derzeit notiert die Hannover Rück-Aktie damit 1,73 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 208,90 EUR ab. Mit Abgaben von 19,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 8,67 EUR, nach 7,20 EUR im Jahr 2023. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 279,71 EUR für die Hannover Rück-Aktie aus.

Hannover Rück veröffentlichte am 11.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 5,50 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,64 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 7,39 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,71 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Hannover Rück am 13.03.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Hannover Rück-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 12.03.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 19,65 EUR je Hannover Rück-Aktie.

