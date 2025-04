Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Nachmittag freundlich

So bewegt sich Hannover Rück

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Hannover Rück legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 276,80 EUR.

Die Hannover Rück-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 276,80 EUR. Die Hannover Rück-Aktie zog in der Spitze bis auf 277,40 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 275,80 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 39.598 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

Am 24.04.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 284,40 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,75 Prozent hinzugewinnen. Am 06.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 208,90 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,53 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Hannover Rück-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 9,00 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 9,53 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 294,50 EUR aus.

Hannover Rück ließ sich am 13.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,18 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 3,53 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,15 Prozent auf 7,33 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,47 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 13.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte Hannover Rück möglicherweise am 11.05.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Hannover Rück-Gewinn in Höhe von 21,29 EUR je Aktie aus.

