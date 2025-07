Hannover Rück Aktie News: Anleger greifen bei Hannover Rück am Dienstagvormittag zu

Kursverlauf

Die Aktie von Hannover Rück zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Hannover Rück-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 267,20 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Hannover Rück zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 267,20 EUR. Die Hannover Rück-Aktie legte bis auf 267,20 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 266,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 1.039 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 292,60 EUR erreichte der Titel am 06.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,51 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 208,90 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.08.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,82 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 9,21 EUR. Im Vorjahr hatte Hannover Rück 9,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 299,88 EUR an.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Hannover Rück am 13.05.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,98 EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,63 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hannover Rück in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,45 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7,62 Mrd. EUR im Vergleich zu 7,22 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Hannover Rück am 12.08.2025 präsentieren. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Hannover Rück möglicherweise am 12.08.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 21,07 EUR je Hannover Rück-Aktie.

