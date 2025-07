Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück gibt am Mittag nach

Hannover Rück im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Hannover Rück. Die Hannover Rück-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 265,80 EUR.

Das Papier von Hannover Rück gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:47 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 265,80 EUR abwärts. Die Hannover Rück-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 265,20 EUR ab. Bei 268,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 9.548 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.05.2025 bei 292,60 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,08 Prozent. Am 06.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 208,90 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Hannover Rück-Aktie ist somit 21,41 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Hannover Rück-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 9,21 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Hannover Rück 9,00 EUR aus. Analysten bewerten die Hannover Rück-Aktie im Durchschnitt mit 299,88 EUR.

Hannover Rück ließ sich am 13.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,98 EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,63 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,45 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7,22 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7,62 Mrd. EUR ausgewiesen.

Hannover Rück wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 12.08.2025 vorlegen. Am 12.08.2026 wird Hannover Rück schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Hannover Rück ein EPS in Höhe von 21,08 EUR in den Büchern stehen haben wird.

