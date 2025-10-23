Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Donnerstagmittag mit Kursabschlägen

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Hannover Rück. Der Hannover Rück-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 256,40 EUR.

Die Hannover Rück-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 256,40 EUR. Das Tagestief markierte die Hannover Rück-Aktie bei 255,60 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 256,40 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 17.436 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 06.05.2025 auf bis zu 292,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Hannover Rück-Aktie 14,12 Prozent zulegen. Am 08.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 235,90 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 8,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Hannover Rück-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 9,00 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 11,45 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 294,38 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Hannover Rück am 12.08.2025. Es stand ein EPS von 6,91 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Hannover Rück noch ein Gewinn pro Aktie von 5,00 EUR in den Büchern gestanden. Hannover Rück hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,92 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6,80 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Hannover Rück wird am 10.11.2025 gerechnet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Hannover Rück-Anleger Experten zufolge am 09.11.2026 werfen.

In der Hannover Rück-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 21,33 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

