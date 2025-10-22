DAX24.274 -0,2%Est505.663 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,85 -4,2%Nas22.954 -0,2%Bitcoin93.364 -0,3%Euro1,1593 -0,1%Öl62,41 +1,2%Gold4.092 -0,8%
Aktienkurs aktuell

Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Mittwochvormittag mit Kursplus

22.10.25 09:22 Uhr
Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Mittwochvormittag mit Kursplus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Hannover Rück. Die Aktionäre schickten das Papier von Hannover Rück nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 255,80 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hannover Rück
255,60 EUR -0,40 EUR -0,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:05 Uhr konnte die Aktie von Hannover Rück zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 255,80 EUR. In der Spitze gewann die Hannover Rück-Aktie bis auf 256,60 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 256,60 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.452 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Bei 292,60 EUR erreichte der Titel am 06.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Hannover Rück-Aktie damit 12,58 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 08.11.2024 Kursverluste bis auf 235,90 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 7,78 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 9,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 11,29 EUR je Hannover Rück-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Hannover Rück-Aktie bei 294,38 EUR.

Am 12.08.2025 legte Hannover Rück die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es stand ein EPS von 6,91 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Hannover Rück noch ein Gewinn pro Aktie von 5,00 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Hannover Rück mit einem Umsatz von insgesamt 6,92 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,80 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,71 Prozent gesteigert.

Am 10.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Hannover Rück veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 09.11.2026 erwartet.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Hannover Rück ein EPS in Höhe von 23,02 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Hannover Rück

