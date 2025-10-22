Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Mittwochmittag freundlich

Blick auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Hannover Rück. Zuletzt ging es für das Hannover Rück-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 255,20 EUR.

Um 11:47 Uhr stieg die Hannover Rück-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 255,20 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Hannover Rück-Aktie sogar auf 256,60 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 256,60 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 10.839 Hannover Rück-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (292,60 EUR) erklomm das Papier am 06.05.2025. Der aktuelle Kurs der Hannover Rück-Aktie ist somit 14,66 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 08.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 235,90 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,56 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Hannover Rück-Aktie.

Hannover Rück-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 9,00 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 11,29 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 294,38 EUR an.

Am 12.08.2025 äußerte sich Hannover Rück zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 6,91 EUR gegenüber 5,00 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,71 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6,92 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6,80 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Hannover Rück dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 10.11.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 09.11.2026.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Hannover Rück ein EPS in Höhe von 23,02 EUR in den Büchern stehen haben wird.

