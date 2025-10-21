DAX24.296 +0,2%Est505.681 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,37 -1,6%Nas22.964 -0,1%Bitcoin95.907 +0,9%Euro1,1606 -0,4%Öl60,64 -0,5%Gold4.135 -5,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 Beyond Meat A2N7XQ DroneShield A2DMAA RENK RENK73 NVIDIA 918422 thyssenkrupp 750000 Apple 865985 Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Infineon 623100 Plug Power A1JA81 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump setzt auf Handelsdeal: DAX auf Richtungssuche -- Wall Street uneins -- Netflix vor Bilanz -- Meta, Gold, TKMS, Novo Nordisk, Infineon, Rüstungswserte, Beyond Meat im Fokus
Top News
Beyond Meat-Aktie zwischen Chaos und Hoffnung: Dramatischer Kurssprung bei starker Volatilität Beyond Meat-Aktie zwischen Chaos und Hoffnung: Dramatischer Kurssprung bei starker Volatilität
Amazon-Aktie erholt sich: AWS-Dienste laufen wieder stabil Amazon-Aktie erholt sich: AWS-Dienste laufen wieder stabil
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Jetzt Gratis-Aktie sichern! Konto bei XTB eröffnen, Geld einzahlen, Aktie erhalten. Infos: aktien.xtb.com/gratis-aktie. Investments bergen Risiken.
So entwickelt sich Hannover Rück

Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück steigt am Nachmittag

21.10.25 16:08 Uhr
Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück steigt am Nachmittag

Die Aktie von Hannover Rück zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Hannover Rück nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 254,40 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hannover Rück
254,40 EUR 1,00 EUR 0,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 254,40 EUR zu. In der Spitze gewann die Hannover Rück-Aktie bis auf 255,20 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 254,60 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Hannover Rück-Aktien beläuft sich auf 31.725 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 292,60 EUR erreichte der Titel am 06.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,02 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 235,90 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Hannover Rück-Aktie mit einem Verlust von 7,27 Prozent wieder erreichen.

Hannover Rück-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 9,00 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 11,29 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Hannover Rück-Aktie bei 294,38 EUR.

Am 12.08.2025 hat Hannover Rück die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,91 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Hannover Rück 5,00 EUR je Aktie erwirtschaftet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6,92 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 6,80 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Am 10.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Hannover Rück veröffentlicht werden. Hannover Rück dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 09.11.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Hannover Rück ein EPS in Höhe von 23,02 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

Hannover Rück-Aktie in Grün: Nachfragewachstum im deutschen Schaden-Geschäft

DAX 40-Papier Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hannover Rück von vor 10 Jahren eingefahren

Investment-Note für Hannover Rück-Aktie: Neue Analyse von DZ BANK

Ausgewählte Hebelprodukte auf Hannover Rück

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Hannover Rück

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Hannover Rück

Nachrichten zu Hannover Rück

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Hannover Rück

DatumRatingAnalyst
10:46Hannover Rück KaufenDZ BANK
14.10.2025Hannover Rück KaufenDZ BANK
13.10.2025Hannover Rück Sector PerformRBC Capital Markets
10.10.2025Hannover Rück BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.10.2025Hannover Rück BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
10:46Hannover Rück KaufenDZ BANK
14.10.2025Hannover Rück KaufenDZ BANK
10.10.2025Hannover Rück BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.10.2025Hannover Rück BuyJefferies & Company Inc.
07.10.2025Hannover Rück BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
13.10.2025Hannover Rück Sector PerformRBC Capital Markets
12.08.2025Hannover Rück NeutralUBS AG
13.05.2025Hannover Rück NeutralUBS AG
31.03.2025Hannover Rück NeutralUBS AG
13.03.2025Hannover Rück NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
04.09.2025Hannover Rück UnderweightBarclays Capital
12.06.2025Hannover Rück UnderweightBarclays Capital
10.04.2025Hannover Rück UnderweightBarclays Capital
28.01.2025Hannover Rück UnderweightBarclays Capital
19.09.2024Hannover Rück UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Hannover Rück nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen