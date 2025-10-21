Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück steigt am Nachmittag

So entwickelt sich Hannover Rück

Die Aktie von Hannover Rück zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Hannover Rück nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 254,40 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 254,40 EUR zu. In der Spitze gewann die Hannover Rück-Aktie bis auf 255,20 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 254,60 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Hannover Rück-Aktien beläuft sich auf 31.725 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 292,60 EUR erreichte der Titel am 06.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,02 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 235,90 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Hannover Rück-Aktie mit einem Verlust von 7,27 Prozent wieder erreichen.

Hannover Rück-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 9,00 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 11,29 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Hannover Rück-Aktie bei 294,38 EUR.

Am 12.08.2025 hat Hannover Rück die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,91 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Hannover Rück 5,00 EUR je Aktie erwirtschaftet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6,92 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 6,80 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Am 10.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Hannover Rück veröffentlicht werden. Hannover Rück dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 09.11.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Hannover Rück ein EPS in Höhe von 23,02 EUR in den Büchern stehen haben wird.

