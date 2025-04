Hannover Rück Aktie News: Anleger schicken Hannover Rück am Vormittag ins Plus

Kurs der Hannover Rück

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Hannover Rück. Die Hannover Rück-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 280,20 EUR.

Die Hannover Rück-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 280,20 EUR. Die Hannover Rück-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 280,80 EUR. Bei 280,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.265 Hannover Rück-Aktien.

Am 24.04.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 284,40 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Hannover Rück-Aktie mit einem Kursplus von 1,50 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 208,90 EUR. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Hannover Rück-Aktie ist somit 25,45 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Hannover Rück-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 9,53 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Hannover Rück 9,00 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Hannover Rück-Aktie bei 294,50 EUR.

Am 13.03.2025 äußerte sich Hannover Rück zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 4,18 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hannover Rück 3,53 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 7,33 Mrd. EUR gegenüber 6,47 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.05.2025 erfolgen. Schätzungsweise am 11.05.2026 dürfte Hannover Rück die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 21,29 EUR je Hannover Rück-Aktie.

