Hapag-Lloyd Aktie News: Hapag-Lloyd am Vormittag im Plus

Das Papier von Hapag-Lloyd legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,5 Prozent auf 198,80 EUR. Die Hapag-Lloyd-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 198,80 EUR. Bei 197,90 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 2.638 Hapag-Lloyd-Aktien den Besitzer.

Am 18.05.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 474,60 EUR an. 58,11 Prozent Plus fehlen der Hapag-Lloyd-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 03.11.2022 auf bis zu 159,50 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Hapag-Lloyd-Aktie 24,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 174,67 EUR.

Am 11.08.2022 hat Hapag-Lloyd die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 25,48 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 16,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 8.993,40 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6.244,70 EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2023 wird am 11.05.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Hapag-Lloyd-Ergebnisse für Q1 2024 erwarten Experten am 09.05.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Hapag-Lloyd-Gewinn in Höhe von 14,16 EUR je Aktie aus.

