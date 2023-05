Hapag-Lloyd Aktie News: Hapag-Lloyd präsentiert sich am Nachmittag stärker

Aktien in diesem Artikel Hapag-Lloyd 197,70 EUR

Um 15:51 Uhr stieg die Hapag-Lloyd-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 195,40 EUR. Bei 199,70 EUR markierte die Hapag-Lloyd-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 197,90 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 26.585 Hapag-Lloyd-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.05.2022 bei 474,60 EUR. Der aktuelle Kurs der Hapag-Lloyd-Aktie ist somit 58,83 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 03.11.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 159,50 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,51 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Hapag-Lloyd-Aktie.

Analysten bewerten die Hapag-Lloyd-Aktie im Durchschnitt mit 174,67 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte Hapag-Lloyd am 11.08.2022 vor. Das EPS belief sich auf 25,48 EUR gegenüber 16,13 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Hapag-Lloyd hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8.993,40 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 44,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6.244,70 EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 11.05.2023 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q1 2024-Ergebnisse wird von Experten am 09.05.2024 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 14,16 EUR je Aktie in den Hapag-Lloyd-Büchern.

