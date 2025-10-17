DAX24.272 +0,4%Est505.652 +0,8%MSCI World4.291 ±-0,0%Top 10 Crypto14,93 -3,9%Nas22.563 -0,5%Bitcoin93.087 +0,7%Euro1,1709 +0,2%Öl62,14 -0,5%Gold4.226 +0,4%
Hartford Creative Group legte Quartalsergebnis vor

17.10.25 06:35 Uhr

Hartford Creative Group veröffentlichte am 15.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,03 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Hartford Creative Group 0,040 USD je Aktie verdient.

Hartford Creative Group hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 0,8 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 31,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Das EPS für das abgelaufenen Geschäftsjahr lag bei 0,040 USD. Im Vorjahr hatte Hartford Creative Group ebenfalls ein EPS von 0,040 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 2,04 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 45,71 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 1,40 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

