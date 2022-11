Hat die DAX-Rally 📈 weiteres Aufwärtspotential? Aktuelle Analysen für DAX, Nasdaq und Aktien

Folgen FACEBOOK

Der DAX startete diesmal etwas schwächer in die Handelswoche. Nach 7 positiven Wochen in Folge ist dies durchaus verständlich. Hat der Index doch die US-Börsen sogar outperformt, von denen die Impulse für eine Aufwärtsbewegung zunächst kamen. Genau das besprechen wir zunächst am Morgen und blicken auf die verschiedenen Zeiteinheiten des Index. Ebenfalls sehr stark war der Eurostoxx, den wir heute parallel vorstellen.