HDE: Verbraucherstimmung fällt auf niedrigsten Wert seit Februar 2024

DOW JONES--Die Verbraucherstimmung hat sich in Deutschland nach dem Jahreswechsel spürbar eingetrübt und ist auf den niedrigsten Wert seit Februar 2024 gefallen. Das aktuelle Konsumbarometer des Handelsverbandes Deutschland (HDE) sinkt auf 94,99 nach 97,54 im Dezember. Damit löst sich die leichte Erholung der Verbraucherstimmung aus dem Vorjahr nahezu vollständig auf.

"Für das neue Jahr 2025 besteht die Hoffnung auf eine konjunkturelle Erholung. Die Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland gehen jedoch davon aus, dass sich die erhoffte Trendwende verzögern wird", erklärte der Verband. Das HDE-Konsumbarometer starte somit ähnlich gedämpft in das neue Jahr wie schon im Vorjahr.

Die erneut zunehmende Konsumzurückhaltung zeigt, dass unter den Verbrauchern die Unsicherheit wächst. Im Vergleich zum Vormonat verringert sich laut HDE die Anschaffungsneigung und für die kommenden Monate deutet sich eine Verlagerung vom Konsumieren hin zum Sparen an. Laut HDE planen die Verbraucher, mehr zu sparen und ein Finanzpolster aufzubauen. "Mit Blick auf den privaten Konsum ist daher kein größeres Wachstum in Sicht", so der HDE.

Etwas eingetrübt hätten sich im Vormonatsvergleich auch die Konjunkturerwartungen der Verbraucher. Allerdings zeigten sie sich in Bezug auf die weitere gesamtwirtschaftliche Entwicklung optimistischer als noch vor einem Jahr. Auch angesichts der bevorstehenden Bundestagswahl scheinen die Verbraucher dem Verband zufolge davon auszugehen, dass eine konjunkturelle Erholung noch etwas auf sich warten lassen wird.

Deutlich pessimistischer als im Vormonat fallen demnach die eigenen Einkommenserwartungen aus. Die Verbraucher rechnen nicht damit, dass ihr verfügbares Einkommen in den kommenden Wochen merklich zunehmen wird. Hintergrund dürfte unter anderem die weiterhin angespannte Lage auf dem Arbeitsmarkt sein, so der Verband.

