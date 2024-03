HDI im Blick

Talanx kauft das Geschäft mit Privatkunden und kleinen sowie mittleren Unternehmen von Liberty Seguros in Chile, Kolumbien und Ecuador.

Die Talanx-Tochter HDI stärke damit ihre Marktpositionen und erreiche im Schaden- und Unfallversicherungsgeschäft Rang 1 in Chile, Rang 7 in Kolumbien und Rang 15 in Ecuador, wie der Versicherungskonzern mitteilte. Auf Basis der Ergebnisse für das Gesamtjahr 2022 erwartet HDI in diesen Ländern eine Steigerung der gebuchten Bruttoprämien um insgesamt mehr als 600 Millionen Euro. Zusammen mit dem im November abgeschlossenen Zukauf in Brasilien erhöhen sich die jährlichen Prämieneinnahmen voraussichtlich um rund 1,7 Milliarden Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)