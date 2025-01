Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials zieht am Vormittag an

Aktie im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Heidelberg Materials. Die Aktionäre schickten das Papier von Heidelberg Materials nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 120,05 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für das Heidelberg Materials-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 120,05 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Heidelberg Materials-Aktie bei 120,20 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 119,85 EUR. Zuletzt wechselten 9.403 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.12.2024 bei 127,10 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,87 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.01.2024 bei 78,58 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,54 Prozent.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 3,00 EUR an Heidelberg Materials-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,23 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 134,19 EUR.

Am 19.03.2020 hat Heidelberg Materials die Kennzahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 1,71 EUR. Im letzten Jahr hatte Heidelberg Materials einen Gewinn von 1,71 EUR je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat Heidelberg Materials mit einem Umsatz von insgesamt 4,58 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,58 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,25 EUR je Heidelberg Materials-Aktie belaufen.

