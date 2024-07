Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Nachmittag verlustreich

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Die Heidelberg Materials-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 94,68 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,8 Prozent auf 94,68 EUR. In der Spitze büßte die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 93,78 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 96,14 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 148.651 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer.

Am 13.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 103,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 9,42 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.10.2023 (65,24 EUR). Mit Abgaben von 31,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Heidelberg Materials-Aktionäre betrug im Jahr 2023 3,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,24 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 114,00 EUR für die Heidelberg Materials-Aktie aus.

Am 19.03.2020 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,71 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,71 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Heidelberg Materials in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4,58 Mrd. EUR im Vergleich zu 4,58 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Heidelberg Materials am 30.07.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 05.08.2025.

Den erwarteten Gewinn je Heidelberg Materials-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 11,57 EUR fest.

