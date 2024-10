Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Donnerstagmittag billiger

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Heidelberg Materials nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,7 Prozent auf 95,64 EUR.

Um 11:49 Uhr ging es für die Heidelberg Materials-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,7 Prozent auf 95,64 EUR. Die Heidelberg Materials-Aktie sank bis auf 95,50 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 96,88 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 35.549 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer.

Am 13.05.2024 erreichte der Anteilsschein mit 103,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 8,32 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 65,24 EUR. Dieser Wert wurde am 21.10.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Heidelberg Materials-Aktie mit einem Verlust von 31,79 Prozent wieder erreichen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 3,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,25 EUR. Analysten bewerten die Heidelberg Materials-Aktie im Durchschnitt mit 116,88 EUR.

Heidelberg Materials ließ sich am 19.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 1,71 EUR. Im letzten Jahr hatte Heidelberg Materials einen Gewinn von 1,71 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 4,58 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 4,58 Mrd. EUR gelegen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Heidelberg Materials am 07.11.2024 präsentieren. Am 06.11.2025 wird Heidelberg Materials schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Heidelberg Materials ein EPS in Höhe von 11,22 EUR in den Büchern stehen haben wird.

