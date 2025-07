Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Mittwochmittag auf rotem Terrain

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Das Papier von Heidelberg Materials gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,2 Prozent auf 199,80 EUR abwärts.

Das Papier von Heidelberg Materials befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,2 Prozent auf 199,80 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Heidelberg Materials-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 199,45 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 201,30 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Heidelberg Materials-Aktien beläuft sich auf 56.217 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (207,70 EUR) erklomm das Papier am 10.07.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,95 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 06.08.2024 auf bis zu 85,60 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Heidelberg Materials-Aktie mit einem Verlust von 57,16 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,74 EUR. Im Vorjahr erhielten Heidelberg Materials-Aktionäre 3,30 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 186,96 EUR für die Heidelberg Materials-Aktie.

Am 19.03.2020 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel vor. Heidelberg Materials hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,71 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,71 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 4,58 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Heidelberg Materials 4,58 Mrd. EUR umgesetzt.

Den erwarteten Gewinn je Heidelberg Materials-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 12,68 EUR fest.

