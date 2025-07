Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Mittwochvormittag mit Einbußen

So bewegt sich Heidelberg Materials

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Heidelberg Materials. Zuletzt ging es für die Heidelberg Materials-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 200,30 EUR.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 200,30 EUR. Der Kurs der Heidelberg Materials-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 200,20 EUR nach. Bei 201,30 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 8.488 Heidelberg Materials-Aktien.

Am 10.07.2025 markierte das Papier bei 207,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,69 Prozent hinzugewinnen. Bei 85,60 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Heidelberg Materials-Aktie derzeit noch 57,26 Prozent Luft nach unten.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 3,30 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,74 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 186,96 EUR je Heidelberg Materials-Aktie aus.

Heidelberg Materials ließ sich am 19.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 1,71 EUR. Im letzten Jahr hatte Heidelberg Materials einen Gewinn von 1,71 EUR je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Heidelberg Materials in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4,58 Mrd. EUR im Vergleich zu 4,58 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Heidelberg Materials-Gewinn in Höhe von 12,68 EUR je Aktie aus.

