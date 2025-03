Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Dienstagmittag mit roter Tendenz

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Die Heidelberg Materials-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 3,2 Prozent auf 144,85 EUR.

Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 3,2 Prozent auf 144,85 EUR. In der Spitze fiel die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 143,80 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 147,50 EUR. Zuletzt wechselten 137.268 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.02.2025 bei 150,70 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Heidelberg Materials-Aktie mit einem Kursplus von 4,04 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 85,60 EUR. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Abschläge von 40,90 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 3,00 EUR an Heidelberg Materials-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,36 EUR. Analysten bewerten die Heidelberg Materials-Aktie im Durchschnitt mit 151,80 EUR.

Am 19.03.2020 lud Heidelberg Materials zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2019 endete. Das EPS belief sich auf 1,71 EUR gegenüber 1,71 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 4,58 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Heidelberg Materials 4,58 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Experten gehen davon aus, dass Heidelberg Materials im Jahr 2025 13,15 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

