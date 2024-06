Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials zieht am Mittag an

Notierung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Das Papier von Heidelberg Materials konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 94,48 EUR.

Um 11:43 Uhr konnte die Aktie von Heidelberg Materials zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 94,48 EUR. Die Heidelberg Materials-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 94,90 EUR aus. Bei 94,76 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 59.899 Heidelberg Materials-Aktien.

Am 13.05.2024 markierte das Papier bei 103,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,65 Prozent. Am 21.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 65,24 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Heidelberg Materials-Aktie damit 44,82 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Heidelberg Materials-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,20 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Heidelberg Materials 3,00 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Heidelberg Materials-Aktie wird bei 114,00 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 abgelaufenen Quartal legte Heidelberg Materials am 19.03.2020 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,71 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,71 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,58 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 4,58 Mrd. EUR.

Die Heidelberg Materials-Bilanz für Q2 2024 wird am 30.07.2024 erwartet. Am 05.08.2025 wird Heidelberg Materials schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Experten taxieren den Heidelberg Materials-Gewinn für das Jahr 2024 auf 11,47 EUR je Aktie.

