Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Freitagnachmittag mit Abschlägen

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Heidelberg Materials-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 98,28 EUR abwärts.

Die Heidelberg Materials-Aktie wies um 15:51 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 98,28 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 98,26 EUR ein. Bei 99,10 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 96.113 Heidelberg Materials-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 103,60 EUR erreichte der Titel am 13.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,41 Prozent hinzugewinnen. Am 21.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 65,24 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 33,62 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Heidelberg Materials-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 3,00 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,24 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Heidelberg Materials-Aktie bei 114,00 EUR.

Am 19.03.2020 lud Heidelberg Materials zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2019 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,71 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,71 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Heidelberg Materials im vergangenen Quartal 4,58 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Heidelberg Materials 4,58 Mrd. EUR umsetzen können.

Am 30.07.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Heidelberg Materials veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Heidelberg Materials rechnen Experten am 05.08.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Heidelberg Materials-Aktie in Höhe von 11,56 EUR im Jahr 2024 aus.

