Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Mittag mit Einbußen

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Heidelberg Materials-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Minus bei 120,55 EUR.

Die Heidelberg Materials-Aktie wies um 11:46 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 120,55 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 120,20 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 122,30 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 48.072 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.12.2024 bei 127,10 EUR. Der aktuelle Kurs der Heidelberg Materials-Aktie ist somit 5,43 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.01.2024 bei 80,78 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,99 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,23 EUR. Im Vorjahr hatte Heidelberg Materials 3,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 134,19 EUR je Heidelberg Materials-Aktie an.

Am 19.03.2020 hat Heidelberg Materials in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2019 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,71 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,71 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Heidelberg Materials 4,58 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4,58 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 11,25 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

