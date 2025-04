Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Freitagvormittag mit positiven Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Heidelberg Materials. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,3 Prozent auf 170,20 EUR zu.

Das Papier von Heidelberg Materials konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,3 Prozent auf 170,20 EUR. Die Heidelberg Materials-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 170,60 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 168,75 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 22.955 Heidelberg Materials-Aktien umgesetzt.

Bei 182,20 EUR erreichte der Titel am 26.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,05 Prozent hinzugewinnen. Am 06.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 85,60 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 49,71 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Heidelberg Materials-Aktie.

Heidelberg Materials-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 3,30 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,72 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 168,55 EUR an.

Am 19.03.2020 legte Heidelberg Materials die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2019 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,71 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,71 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 4,58 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,58 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Den erwarteten Gewinn je Heidelberg Materials-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 12,88 EUR fest.

