Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials präsentiert sich am Mittag stärker

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Zuletzt sprang die Heidelberg Materials-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 175,25 EUR zu.

Um 11:48 Uhr ging es für das Heidelberg Materials-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,6 Prozent auf 175,25 EUR. Bei 175,90 EUR markierte die Heidelberg Materials-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 171,50 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 78.688 Heidelberg Materials-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 191,05 EUR erreichte der Titel am 14.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,02 Prozent. Bei 85,60 EUR fiel das Papier am 06.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 51,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2024 3,30 EUR an Heidelberg Materials-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,77 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Heidelberg Materials-Aktie bei 182,71 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Heidelberg Materials am 19.03.2020. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,71 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,71 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 4,58 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Heidelberg Materials 4,58 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 12,73 EUR je Heidelberg Materials-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie

So stuften die Analysten die Heidelberg Materials-Aktie im vergangenen Monat ein

DAX 40-Titel Heidelberg Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Heidelberg Materials von vor 5 Jahren eingefahren

Heidelberg Materials-Aktie schwächer: Großaktionär Spohn verkauft Aktien