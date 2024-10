Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Montagvormittag mit Kursplus

Aktienentwicklung

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Heidelberg Materials-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,2 Prozent auf 100,45 EUR.

Das Papier von Heidelberg Materials legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 3,2 Prozent auf 100,45 EUR. Der Kurs der Heidelberg Materials-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 100,65 EUR zu. Bei 100,30 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 35.478 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer.

Bei 103,60 EUR markierte der Titel am 13.05.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,14 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.10.2023 (65,24 EUR). Mit Abgaben von 35,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 3,00 EUR an Heidelberg Materials-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,25 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 116,88 EUR je Heidelberg Materials-Aktie an.

Heidelberg Materials veröffentlichte am 19.03.2020 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,71 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,71 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,58 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,58 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 07.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Heidelberg Materials veröffentlicht werden. Heidelberg Materials dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 06.11.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 11,22 EUR je Heidelberg Materials-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie

KW 40: So bewegten sich die 40 DAX-Aktien in der vergangenen Woche

DAX 40-Papier Heidelberg Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Heidelberg Materials-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Optimismus in Frankfurt: DAX zum Start im Plus