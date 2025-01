Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Donnerstagmittag mit Aufschlag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Heidelberg Materials nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 125,30 EUR.

Um 11:47 Uhr stieg die Heidelberg Materials-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 125,30 EUR. In der Spitze legte die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 125,40 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 124,30 EUR. Zuletzt wechselten 43.670 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 127,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 12.12.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Heidelberg Materials-Aktie derzeit noch 1,44 Prozent Luft nach oben. Bei 81,52 EUR fiel das Papier am 24.01.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Heidelberg Materials-Aktie 34,94 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,23 EUR. Im Vorjahr hatte Heidelberg Materials 3,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Heidelberg Materials-Aktie wird bei 134,54 EUR angegeben.

Am 19.03.2020 legte Heidelberg Materials die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2019 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,71 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,71 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 4,58 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Heidelberg Materials 4,58 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Heidelberg Materials-Gewinn in Höhe von 11,17 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie

Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX gibt zum Ende des Mittwochshandels nach

Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich stärker

DAX-Handel aktuell: DAX verbucht Verluste