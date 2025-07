Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Mittag in Grün

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Heidelberg Materials zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,7 Prozent auf 204,10 EUR.

Die Heidelberg Materials-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,7 Prozent im Plus bei 204,10 EUR. Die Heidelberg Materials-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 204,80 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 201,00 EUR. Bisher wurden heute 55.696 Heidelberg Materials-Aktien gehandelt.

Am 09.07.2025 markierte das Papier bei 204,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 0,34 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.08.2024 bei 85,60 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 58,06 Prozent.

Nachdem im Jahr 2024 3,30 EUR an Heidelberg Materials-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,75 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 186,96 EUR für die Heidelberg Materials-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Heidelberg Materials am 19.03.2020. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,71 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Heidelberg Materials 1,71 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 4,58 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,58 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 12,67 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

