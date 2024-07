Aktienkurs im Fokus

Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials steigt am Nachmittag

11.07.24 16:11 Uhr

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Heidelberg Materials. Die Heidelberg Materials-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Plus bei 98,88 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die Heidelberg Materials-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 98,88 EUR nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die Heidelberg Materials-Aktie bei 99,60 EUR. Bei 98,70 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Heidelberg Materials-Aktie belief sich zuletzt auf 105.909 Aktien. Bei 103,60 EUR erreichte der Titel am 13.05.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,77 Prozent über dem aktuellen Kurs der Heidelberg Materials-Aktie. Am 21.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 65,24 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 34,02 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Heidelberg Materials-Aktie. Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,24 EUR, nach 3,00 EUR im Jahr 2023. Analysten bewerten die Heidelberg Materials-Aktie im Durchschnitt mit 116,25 EUR. Am 19.03.2020 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 1,71 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Heidelberg Materials 1,71 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,58 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,58 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt. Die Heidelberg Materials-Bilanz für Q2 2024 wird am 30.07.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 05.08.2025. Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 11,55 EUR je Heidelberg Materials-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie DAX-Handel aktuell: DAX letztendlich im Minus LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX beendet die Dienstagssitzung in der Verlustzone Heidelberg Materials-Analyse: Heidelberg Materials-Aktie von Goldman Sachs Group Inc. mit Buy bewertet

Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com