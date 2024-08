Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Vormittag stärker

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Heidelberg Materials-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 88,34 EUR.

Um 09:07 Uhr konnte die Aktie von Heidelberg Materials zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 88,34 EUR. Die Heidelberg Materials-Aktie legte bis auf 88,50 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 88,04 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Heidelberg Materials-Aktien beläuft sich auf 7.157 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 103,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.05.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Heidelberg Materials-Aktie mit einem Kursplus von 17,27 Prozent wieder erreichen. Bei 65,24 EUR erreichte der Anteilsschein am 21.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 26,15 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Heidelberg Materials-Aktie.

Nachdem im Jahr 2023 3,00 EUR an Heidelberg Materials-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,26 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 116,88 EUR.

Am 19.03.2020 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,71 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,71 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 4,58 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Heidelberg Materials 4,58 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 07.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Heidelberg Materials veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 06.11.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 11,26 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

