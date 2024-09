Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Freitagnachmittag freundlich

Aktienkurs aktuell

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Heidelberg Materials. Die Heidelberg Materials-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 93,22 EUR.

Die Heidelberg Materials-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 93,22 EUR. Bei 93,88 EUR markierte die Heidelberg Materials-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 92,58 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Heidelberg Materials-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 73.327 Stück gehandelt.

Bei 103,60 EUR markierte der Titel am 13.05.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 11,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.10.2023 bei 65,24 EUR. Der aktuelle Kurs der Heidelberg Materials-Aktie ist somit 30,02 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Heidelberg Materials-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,25 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Heidelberg Materials 3,00 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Heidelberg Materials-Aktie bei 116,88 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Heidelberg Materials am 19.03.2020 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,71 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Heidelberg Materials 1,71 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,58 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,58 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 07.11.2024 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 06.11.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 11,23 EUR je Heidelberg Materials-Aktie.

