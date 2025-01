Heidelberg Materials Aktie News: Anleger greifen bei Heidelberg Materials am Mittag zu

Aktie im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Heidelberg Materials. Zuletzt sprang die Heidelberg Materials-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 123,90 EUR zu.

Die Heidelberg Materials-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:47 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 123,90 EUR. Kurzfristig markierte die Heidelberg Materials-Aktie bei 124,90 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 124,15 EUR. Der Tagesumsatz der Heidelberg Materials-Aktie belief sich zuletzt auf 77.302 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (128,65 EUR) erklomm das Papier am 10.01.2025. Der aktuelle Kurs der Heidelberg Materials-Aktie ist somit 3,83 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 81,52 EUR fiel das Papier am 24.01.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Heidelberg Materials-Aktie ist somit 34,21 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Heidelberg Materials seine Aktionäre 2023 mit 3,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,24 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 134,54 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 abgelaufenen Quartal legte Heidelberg Materials am 19.03.2020 vor. Das EPS wurde auf 1,71 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,71 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 4,58 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Heidelberg Materials 4,58 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Von Analysten wird erwartet, dass Heidelberg Materials im Jahr 2027 15,28 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie

Börse Frankfurt: DAX zeigt sich zum Handelsende schwächer

XETRA-Handel LUS-DAX zeigt sich zum Ende des Montagshandels schwächer

Schwacher Handel in Frankfurt: DAX in der Verlustzone