Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials zeigt sich am Mittwochnachmittag fester

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Heidelberg Materials-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 88,62 EUR nach oben.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Heidelberg Materials zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 88,62 EUR. Die Heidelberg Materials-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 89,02 EUR. Mit einem Wert von 88,68 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 111.928 Heidelberg Materials-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (103,60 EUR) erklomm das Papier am 13.05.2024. Gewinne von 16,90 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.10.2023 bei 65,24 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Heidelberg Materials-Aktie 35,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Heidelberg Materials-Aktionäre betrug im Jahr 2023 3,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,26 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Heidelberg Materials-Aktie wird bei 116,88 EUR angegeben.

Am 19.03.2020 äußerte sich Heidelberg Materials zu den Kennzahlen des am 31.12.2019 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 1,71 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Heidelberg Materials 1,71 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,58 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 4,58 Mrd. EUR.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Heidelberg Materials am 07.11.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Heidelberg Materials rechnen Experten am 06.11.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 11,26 EUR je Aktie in den Heidelberg Materials-Büchern.

