Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials gibt am Montagvormittag nach

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Heidelberg Materials gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 101,85 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 101,85 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Heidelberg Materials-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 101,85 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 101,95 EUR. Bisher wurden heute 4.467 Heidelberg Materials-Aktien gehandelt.

Am 13.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 103,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Heidelberg Materials-Aktie derzeit noch 1,72 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 65,24 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.10.2023). Das 52-Wochen-Tief könnte die Heidelberg Materials-Aktie mit einem Verlust von 35,95 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,24 EUR, nach 3,00 EUR im Jahr 2023. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 116,25 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Heidelberg Materials am 19.03.2020. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,71 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,71 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 4,58 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Heidelberg Materials 4,58 Mrd. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 30.07.2024 dürfte Heidelberg Materials Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Am 05.08.2025 wird Heidelberg Materials schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Heidelberg Materials-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 11,55 EUR fest.

