Heidelberg Materials Aktie News: Anleger trennen sich am Donnerstagnachmittag vermehrt von Heidelberg Materials

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Heidelberg Materials-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 125,80 EUR.

Der Heidelberg Materials-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 1,4 Prozent auf 125,80 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Heidelberg Materials-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 125,45 EUR aus. Mit einem Wert von 127,45 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 185.370 Heidelberg Materials-Aktien umgesetzt.

Am 10.01.2025 markierte das Papier bei 128,65 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Heidelberg Materials-Aktie somit 2,22 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 81,52 EUR. Dieser Wert wurde am 24.01.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,20 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Heidelberg Materials-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,26 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 135,79 EUR je Heidelberg Materials-Aktie an.

Heidelberg Materials gewährte am 19.03.2020 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,71 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,71 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 4,58 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Heidelberg Materials 4,58 Mrd. EUR umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 11,19 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

