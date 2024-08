Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Nachmittag gefragt

Kursverlauf

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Heidelberg Materials-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 90,72 EUR zu.

Um 15:52 Uhr stieg die Heidelberg Materials-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 90,72 EUR. In der Spitze legte die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 91,12 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 90,52 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 189.426 Heidelberg Materials-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.05.2024 bei 103,60 EUR. 14,20 Prozent Plus fehlen der Heidelberg Materials-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 21.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 65,24 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,09 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Heidelberg Materials-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 3,00 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,26 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 116,88 EUR.

Am 19.03.2020 lud Heidelberg Materials zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2019 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,71 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,71 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4,58 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4,58 Mrd. EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.11.2024 erfolgen. Experten kalkulieren am 06.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Heidelberg Materials.

Den erwarteten Gewinn je Heidelberg Materials-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 11,26 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

