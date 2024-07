Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials wird am Mittwochmittag ausgebremst

Heidelberg Materials im Fokus

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Heidelberg Materials-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 101,60 EUR.

Die Heidelberg Materials-Aktie musste um 11:47 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 101,60 EUR. Die Heidelberg Materials-Aktie gab in der Spitze bis auf 101,50 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 101,70 EUR. Der Tagesumsatz der Heidelberg Materials-Aktie belief sich zuletzt auf 41.063 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (103,60 EUR) erklomm das Papier am 13.05.2024. 1,97 Prozent Plus fehlen der Heidelberg Materials-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 65,24 EUR. Dieser Wert wurde am 21.10.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 35,79 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Heidelberg Materials-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,24 EUR. Im Vorjahr erhielten Heidelberg Materials-Aktionäre 3,00 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 116,33 EUR.

Am 19.03.2020 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 1,71 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Heidelberg Materials noch ein Gewinn pro Aktie von 1,71 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Heidelberg Materials im vergangenen Quartal 4,58 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Heidelberg Materials 4,58 Mrd. EUR umsetzen können.

Am 30.07.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Heidelberg Materials veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 05.08.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Heidelberg Materials-Gewinn in Höhe von 11,56 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

