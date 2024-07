Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Mittwochnachmittag mit Einbußen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Heidelberg Materials gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,7 Prozent auf 102,10 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Heidelberg Materials nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,7 Prozent auf 102,10 EUR. Das Tagestief markierte die Heidelberg Materials-Aktie bei 100,90 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 101,70 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Heidelberg Materials-Aktien beläuft sich auf 84.103 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 103,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.05.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von 1,47 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 65,24 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Heidelberg Materials-Aktie mit einem Verlust von 36,10 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2023 3,00 EUR an Heidelberg Materials-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,24 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 116,33 EUR je Heidelberg Materials-Aktie aus.

Heidelberg Materials ließ sich am 19.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,71 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Heidelberg Materials ein EPS von 1,71 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Heidelberg Materials 4,58 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4,58 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Am 30.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 05.08.2025.

In der Heidelberg Materials-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 11,56 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie

Börse Frankfurt in Rot: DAX schlussendlich im Minus

XETRA-Handel LUS-DAX zeigt sich zum Handelsende leichter

Minuszeichen in Frankfurt: DAX verliert am Nachmittag